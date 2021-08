Paventi: «Correa calatosi perfettamente nel ruolo. Il Tucu come i grandi»

Andrea Paventi, intervenuto su”Sky Sport 24″, ha commentato la prestazione di Correa in Verona-Inter. Il Tucu ha trovato la doppietta all’esordio al pari di altri grandi campioni nerazzurri

IMPATTO − Questo il commento di Paventi sul Tucu: «Joaquin Correa si è calato in quel ruolo perfettamente. Lui può essere alternativa ma anche titolare in diverse partite. Se hai avuto un impatto in quella partita, vuol dire che sei un grande giocatore. Ha fatto doppietta all’esordio come Giampaolo Pazzini. Giocatore che Simone Inzaghi aveva chiesto per importanza, si è fatto trovare pronto cosi come Edin Dzeko e Hakan Calhanoglu. Doppietta al pari di grandi campioni come Istvan Nyers, Christian Vieri, Alvaro Recoba. L’Inter ottiene la sua prima vittoria fuori dal Meazza, partenza fortissima con sette gol fatti e uno incassato. Ieri l’Inter era partita male ma poi ha rimontato alla grande».