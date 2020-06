Paventi: “Conte vuole Inter pronta. Lukaku-Lautaro Martinez trascinatori”

L’Inter continua a lavorare in vista del ritorno in campo, fissato tra 10 giorni in Coppa Italia. Andrea Paventi, inviato da Appiano Gentile per “Sky Sport”, traccia un punto sul momento della rosa di Antonio Conte.

IN CAMPO – L’Inter è pronta a tornare in campo e ad affrontare la ripresa. Antonio Conte è chiamato ad un tour de force, con potenzialmente 4 partite in 10 giorni (in caso di approdo in finale di Coppa Italia). In questi giorni la tabella di marcia dei nerazzurri prevede un lavoro intenso. Gli ultimi mesi di fermo portano un po’ di ruggine, ma il tecnico è convinto che la nuova preparazione darà i suoi frutti in questo finale di stagione. Ecco il commento di Andrea Paventi: «Si continua a lavorare intensamente ad Appiano Gentile. L’inter deve fare i conti con qualche acciaccato, alcuni giocatori si stanno allenando a parte, separati dal gruppo. Si tratta di D’Ambrosio, de Vrij, Vecino e Godin. Dopo mesi di fermo, qualche acciacco ci può stare. Conte ha voglia di mettere in campo una squadra veloce, pronta a vincere le partite. Serve l’Inter migliore, Conte parte da questo tipo di lavoro per averla. È un’Inter che finora ha fatto bene soprattutto in trasferta, trascinata alla sua coppia, Lukaku e Lautaro Martinez. Insieme hanno segnato 18 dei 26 gol segnati dall’Inter in trasferta in stagione. Sarà l’occasione buona anche per inserire meglio alcuni giocatori rimasti in ombra negli ultimi mesi, mi riferisco a Eriksen».