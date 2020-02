Paventi: “Conte può completare Eriksen: non solo fantasia per l’Inter”

Andrea Paventi, dagli studi di “Sky Sport”, ha parlato del ruolo di Christian Eriksen nell’Inter di Antonio Conte: il danese, in campo dal primo minuto contro l’Udinese, deve entrare nei meccanismi del tecnico salentino

COME MIGLIORARE – Christian Eriksen si sta inserendo nel mondo Inter. Il danese, entrato a partita in corso contro la Fiorentina in Coppa Italia, ha giocato dal primo minuto contro l’Udinese. Andrea Paventi ha parlato del ruolo dell’ex Tottenham e del lavoro che deve fare per entrare nei meccanismi di Antonio Conte. Ecco le sue parole: «Eriksen è un centrocampista offensivo, dà qualcosa di più quando gioca nella trequarti avversaria con tiri da fuori, assist, punizioni. Dovrà mantenere quelle caratteristiche che gli consentono di avere lucidità vicino alla porta. Ma in più dovrà acquisire la filosofia di Conte nel recupero palla e nella fisicità, aspetti che possono anche completarlo come giocatore».

Fonte: Sky Sport.