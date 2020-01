Paventi: “Conte non parlerÃ  di Eriksen, Young verso l’esordio. Moses…”

Paventi: “Conte non parlerà di Eriksen, Young verso l’esordio. Moses…”

Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile, ha parlato della conferenza stampa di Antonio Conte, in programma oggi alle 13.30. Il tecnico dell’Inter non parlerà di Chrstian Eriksen, mentre risponderà a eventuali domande sui nuovi arrivati Moses e Ashley Young. Quest’ultimo potrebbe esordire domani contro il Cagliari

NO ERIKSEN – Andrea Paventi ha parlato del programma di giornata in casa Inter, tra la seduta di allenamento e la conferenza stampa di Antonio Conte (vedi qui). C’è molta curiosità sulle domande di mercato che verranno fatte al tecnico, che però non risponderà su Christian Eriksen. Queste le parole del giornalista di “Sky Sport”: «L’allenamento è in corso, a Conte verranno fatte domande di mercato ma lui parla solo dei giocatori che sono arrivati, quindi parlerà di Moses e Ashley Young. Mi aspetto che il tecnico non dica niente sul danese, giocatore che oggi sarà impegnato con il Tottenham. La trattativa è in via di definizione. Passando ai nuovi arrivati, Moses ha bisogno di allenarsi, Ashley Young può invece giocare domani. Bisognerà capire l’evoluzione della situazione legata a Olivier Giroud nei prossimi giorni, tenendo viva l’ipotesi che qualcuno possa arrivare se va via Matias Vecino. Contro il Cagliari l’Inter ha bisogno di tornare alla vittoria».

Fonte: Sky Sport.