Paventi: “Conte lavora molto sulla difesa a quattro! Contro il Napoli…”

Antonio Conte – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

L’Inter mercoledì alle ore 20.45 sfida il Napoli a San Siro nel match valido per la dodicesima giornata di Serie A (QUI le ultime sulla probabile formazione). Paventi – ospite negli studi di “Sky Sport 24” – fa il punto su Eriksen e sui cambi di modulo di Conte. Di seguito le sue dichiarazioni

LAVORI IN CORSO – L’Inter ha ribaltato la partita con il Cagliari, portando a casa tre punti preziosi. Andrea Paventi fa il punto sui nerazzurri: «I risultati determinano perché fino al gol di Nicolò Barella sembrava un proseguimento della partita con lo Shakhtar. Antonio Conte lavora molto sulla difesa a quattro durante gli allenamenti, poi in campo va con le sue certezze, vale a dire la difesa a tre. Ieri è stato bravo a capire che il cambio di modulo avrebbe fatto bene alla squadra. L’Inter è la squadra che fa più punti partendo da situazioni di svantaggio».

Si passa poi al discorso Christian Eriksen, titolare nella sfida con il Cagliari: «È partito bene Eriksen, poi lo perdi nello sviluppo della partita. L’allenatore da lui pretende un lavoro diverso, guardandosi un po’ alle spalle, cosa che Eriksen non ha nel suo DNA. I risultati dal punto di vista dello spessore agonistico non li vedi, quando è entrato Stefano Sensi ci siamo subito resi conto della differenza. Sensi è più adatto al calcio di Conte».

MODULO – Per finire, un commento sul nuovo sistema di gioco adottato dal tecnico nerazzurro a gara in corso: «Il sistema di gioco? Non penso che una rondine faccia primavera, partirà con il 3-5-2 contro il Napoli però ha capito che rimodellare la squadra può dargli dei vantaggi, quindi può essere un’occasione per le gare future ma non mi aspetto che cambi certezze tattiche contro il Napoli».