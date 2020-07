Paventi: “Conte-Inter, niente sorprese. Qualcosa è cambiato col club”

Conte dovrebbe rimanere l’allenatore dell’Inter anche nella prossima stagione, nonostante nelle scorse settimane qualcuno aveva messo dei dubbi. Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per “Sky Calcio Show – L’Originale”, ha escluso ribaltoni sulla guida tecnica.

OBIETTIVO CHIARO – Andrea Paventi riassume il momento: «C’è una competizione da provare a vincere, che è l’Europa League, però nelle parole dei giocatori c’è questo senso di rimpianto e di considerazione generale di una stagione che rimane positiva, ma che comunque ha lasciato tanti punti alle spalle della squadra che non sono stati conquistati. L’Inter è la squadra che ha fatto più punti in trasferta, è la miglior difesa e ha il secondo miglior attacco. Ha segnato più gol della Juventus, che il campionato l’ha vinto. Tanti elementi che possono dare fiducia nella prossima stagione, però nelle parole dei giocatori e di Antonio Conte il rammarico è tanto».

NIENTE CAMBIO – Per Paventi Conte rimarrà l’allenatore dell’Inter anche nella prossima stagione: «Qualche dubbio può anche restare, però mi sembra anche dalle ultime interviste che un po’ siano cambiate le cose. Nel senso: i colloqui costanti che ci sono fra lui e la società, con Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, l’hanno convinto che l’Inter farà di tutto per accontentarlo sul mercato, come già fatto nell’ultima sessione. Però quest’anno non mi aspetto delle sorprese. Credo che Conte sarà l’allenatore dell’Inter l’anno prossimo e con lui proverà a vincere, già da adesso con l’Europa League».