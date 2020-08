Paventi: “Sfogo Conte? L’Inter vuole l’Europa League! Patto di ferro”

Paventi ha fatto il punto della situazione su Antonio Conte e il momento dell’Inter dopo il duro sfogo dell’allenatore. Al momento, l’ambiente resta totalmente concentrato sull’Europa League e la partita contro il Bayer Leverkusen. Di seguito le parole del giornalista per SkySport24

DOPO LO SFOGO, LA COPPA – Andrea Paventi fa il punto della situazione: «Sfogo Conte? Non ci sono dubbi, la squadra non ha avuto alcun contraccolpo negativo. Ha continuato a far bene e ha migliorato i numeri nell’ultimo periodo. Poi c’è stato un patto tra Conte e la dirigenza di pensare all’Europa League. I nerazzurri non vincono trofei internazionali da un decennio e questa squadra deve tornare a vincere per trovare forza e struttura. Si tratta di una grande possibilità per i milanesi: gli avversari sono forti, ma alla portata. Bisogna provare ad andare il più avanti possibile».