Paventi: «Come stanno Barella e Bastoni. Tandem d’attacco da scegliere»

L’Inter ha vinto 2-1 contro l’Udinese e ora prepara la sfida contro l’Empoli di venerdì. I nerazzurri si allena ad Appiano Gentile con Inzaghi che dovrà essere bravo a gestire le forze in tutti gli impegni da qui alla fine.

GESTIONE – L’Inter ha 4 partite fondamentali da qui alla fine, prima l’Empoli, poi la finale di Coppa Italia e infine i due match con Cagliari e Sampdoria. Come andrà andrà. Intanto l’Inter si allena ad Appiano Gentile e Andrea Paventi fa il punto sui nerazzurri. «Inzaghi non ci dà mai la certezza della formazione, neanche a poche ore dalla partita. Con la finale di Coppa Italia servirà gestire le forze. Barella sta meglio ma verrà valutato di giorno in giorno, la sensazione è che possa esserci contro l’Empoli, vedremo se Inzaghi lo manderà in campo. Idem per Bastoni. Davanti ci sarà da capire chi giocherà, se Inzaghi deciderà di far riposare qualcuno, occhio anche a Sanchez. L’Inter deve fare 9 punti in queste ultime tre giornate, ma non basterà, servirà che anche il Milan lasci dei punti per strada».