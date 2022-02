Paventi: «Cambi Inter non all’altezza? A livello europeo sì! Lautaro Martinez…»

Lautaro Martinez è sul banco degli imputati dopo Inter-Liverpool. Paventi ai microfoni di Sky Sport spezza una lancia a favore dell’argentino, affermando che la scelta di puntare su di lui è stata comunque giusta. Di seguito le sue dichiarazioni

MOMENTO BUIO – Lautaro Martinez non vive di certo un buon momento ma secondo Andrea Paventi la scelta di puntare su di lui è stata corretta: «Lautaro ha fatto una buona partita, però fatica a essere pericoloso e incisivo come ha fatto fino alla metà di dicembre. In Champions non ha trovato mai il gol quest’anno. Detto questo, è stata giusta la scelta di puntare su di lui perché è il futuro dell’Inter, è tra quelli che potevano fare meglio così come Bastoni bravo nell’arginare Salah ma non sui gol. Poi Dzeko non è stato cattivo. Calhanoglu e Perisic molto bene. Cambi non all’altezza? A livello europeo sì, a livello italiano ha sempre due/tre alternative in mezzo al campo. Poi si può sempre migliorare però a livello di alternative è messa bene».