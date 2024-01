Paventi: «Calhanoglu fondamentale. Verona? Buccia di banana»

Paventi ha parlato di Calhanoglu e del suo apporto all’Inter in questa stagione con sette gol all’attivo. Poi una raccomandazione sul Verona.

FONDAMENTALE − Le parole di Andrea Paventi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24 su Calhanoglu: «Calhanoglu giocatore fondamentale per l’Inter, per lo sviluppo del gioco, per il recupero palla, per quello schermo che crea tra sé e i difensori per poi azionare anche gli attaccanti. Ha già segnato tanto, 7 gol. Giocatore importante che domani guiderà il centrocampista nerazzurro per un’Inter che tenterà di afferrare questo simbolico campione d’inverno. L’obiettivo è sempre lo scudetto e bisogna fare attenzione a queste squadre come il Verona, che possono rappresentare la cosiddetta buccia di banana».