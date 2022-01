Paventi: «Caicedo si sposa con questa Inter! Incarna le caratteristiche di Inzaghi»

Paventi vede in Caicedo l’innesto perfetto per l’Inter di Inzaghi, con cui condivide determinate caratteristiche. Il giornalista di Sky Sport elogia l’attaccante ecuadoriano, attualmente in forza al Genoa, che tanto piace al tecnico nerazzurro

PUNTA INZAGHIANA – Il nome di Felipe Caicedo è in orbita nerazzurra da giorni e Andrea Paventi spiega l’importanza del suo possibile arrivo: «Chiaro che Caicedo sia un giocatore che interessa molto all’Inter. Piace. Bisogna trovare l’accordo giusto, ma è un giocatore che si sposa benissimo con le caratteristiche delle squadre di Simone Inzaghi. Alla Lazio si è distinto per essere stato un giocatore da gol negli ultimi minuti. Quindi è un giocatore che incarna lo spirito di sacrificio e la tenacia espressa dal tecnico piacentino». Queste le parole di Paventi sull’ipotesi che l’attaccante del Genoa si unisca all’Inter a gennaio.