Paventi: «Brozovic, Inter-Udinese potrebbe chiudere un cerchio. Ora servono tutti!»

Paventi parla della possibilità di rivedere Brozovic titolare in Inter-Udinese. Il giornalista, nel corso del servizio di Sky Sport 24, spiega la situazione e illustra alcuni numeri.

REGISTA – A pochi giorni da Inter-Udinese, Andrea Paventi parla della possibilità di rivedere Marcelo Brozovic (vedi articolo) in campo dal primo minuto. Di seguito le parole del giornalista nel corso del servizio di Sky Sport 24: «Per l’Inter mai come in questo momento avere risorse alternative può diventare un valore aggiunto. Alla vigilia del ritorno in Europa Simone Inzaghi avrà bisogno di tutti. Ma anche di chi alternativa non è mai stato e adesso deve riconquistare spazio e imprescindibilità all’interno del progetto. Marcelo Brozovic, mai come quest’anno, per via del problema fisico, ha saltato tante partite, troppe per uno come lui. Il 45% delle partite disputate dall’Inter, tra campionato e coppe, non l’ha visto protagonista. In quelle in cui ha giocato, 14 tra Serie A e UEFA Champions League, ha trovato anche due gol. Ma ultima volta in cui è stato titolare risale allo scorso 18 settembre, cinque mesi fa, contro l’udinese, nella più brutta partita della squadra. E, proprio sabato, sempre contro l’Udinese potrebbe chiudersi un cerchio per il croato. Adesso con Brozovic aumenteranno le possibilità di scelta alternativa, anche con l’opzione del doppio regista con Hakan Calhanoglu. A patto che il 77 interista ritrovi smalto, convinzione e continuità. Tre caratteristiche che ne hanno fatto, per quasi 8 stagioni, un regista unico e inamovibile del centrocampo nerazzurro».