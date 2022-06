Paventi: «Bastoni vuole restare all’Inter, non è il solo! Dybala? Ora attesa»

Andrea Paventi, in collegamento dalla sede dell’Inter per Sky Sport 24, si è concentrato sul futuro di Bastoni e non solo per l’Inter. Sulla situazione Dybala, si è espresso così

ENTRATE E USCITE − Paventi spiega le strategie nerazzurre e i nomi in primo piano: «L’Inter sta gestendo delle operazioni in funzione dei movimenti anche in uscita. Dybala nome caldo, vista la presenza di Antun ieri in sede. Oggi non succederà niente, prossima settimana ci si può aspettare qualcosa. Bastoni, così come Skriniar e Lautaro Martinez hanno fatto capire la loro volontà di rimanere all’Inter. Poi sono dei professionisti e possibili offerte dal mercato irrinunciabili. Non c’è fretta, mancano ancora due mesi. Bastoni vuole rimanere ma non è il solo».