Paventi: «Bastoni ha avuto un endorsement. Dimarco più libero»

Paventi, intervenuto in collegamento da Appiano Gentile su Sky Sport, è tornato a parlare dell’attuale situazione in casa Inter e delle qualità di due giocatori: Dimarco e Bastoni.

FORTI – In collegamento dall’esterno della Pinetina, Andrea Paventi ha parlato dell’utilità di Federico Dimarco e Alessandro Bastoni in questa Inter. Queste le parole del giornalista su Sky Sport: «Oltre a essere titolari nell’Inter, i due sono titolari anche in Nazionale. Bastoni fornisce assist, cresce come giocatore e ha avuto un endorsement di Giorgio Chiellini dopo gli Europei. Per quanto riguarda Dimarco, è un esterno che non dà punti di riferimento a nessuno. Lui segna gol importanti che difficilmente vengono attribuiti a un esterno di sinistra. C’è da dire anche che la crescita di Bastoni permette allo stesso Dimarco di poter giocare con più libertà».