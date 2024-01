Paventi: «Asllani avrà grandi responsabilità. Frattesi meglio»

Kristjan Asllani avrà la sua chance domenica contro la Fiorentina. Pronto per giocare da titolare, Andrea Paventi ne parla così su Sky Sport.

OCCASIONI – Paventi parla del reparto in difficoltà per la partita di domenica: «Perdi 2/3 del centrocampo titolare, è un disagio per Inzaghi. Ci saranno occasioni per Asllani e Frattesi, il secondo ha saputo sfruttarle comunque meglio quest’anno. Quando ha preso il posto di Barella ad esempio o giocando insieme a lui, segnando gol e facendo assist. Asllani invece ha fatto a volte buone partite, ma la differenza con Calhanoglu, che determina ed è il miglior regista del campionato, si vede. L’albanese non ha ancora trovato un gol in maglia Inter, però è tenuto in grande considerazione da Inzaghi. Domenica avrà una grande responsabilità»