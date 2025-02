Paventi: «Arnautovic di cuore! Magari ora più chance all’Inter»

Paventi è tornato a parlare della prestazione di Marko Arnautovic e del suo gol importante contro la Fiorentina. Una prova di grande orgoglio dell’Inter, impegnata domenica contro la Juventus. Il giornalista ne ha parlato dagli studi di Sky Sport.

BRAVA AD ADATTARSI – Andrea Paventi ha sottolineato la forza e la bravura dell’Inter di trovare una soluzione alle tante assenze che si sono presentate in questa stagione: «Io credo che al netto delle problematiche fisiche che l’Inter ha già vissuto, rivedere Acerbi in campo fa capire quanto Inzaghi ha dovuto fare di necessità virtù utilizzando sempre de Vrij e spremendo la rosa, anche l’infortunio di Pavard. L’Inter ha dimostrato di sapersi adattare ai momenti, contro la Fiorentina doveva vincere per riscattare il giovedì negativo e rispondere al pareggio del Napoli e lo ha fatto di cattiveria».

Arnautovic grande reazione, una risposta dalla panchina!

UOMO SPOGLIATOIO – Poi il giornalista che segue le vicende legate al mondo nerazzurro ha sottolineato la grande prova dell’attaccante austriaco, chiamato in causa a partita in corso: «Arnautovic è tornato all’Inter con tante aspettative, in un’intervista aveva detto di non vedere l’ora soprattutto per giocare la Champions League che ha vinto, ma non da protagonista. Si sono messi gli infortuni e l’anagrafe, di fatto quest’anno ha giocato due partite segnando un gol. È riuscito a mettere il suo timbro in Coppa Italia e in Champions League. Poteva fare più? Sì, anche l’anno scorso, anche se ha segnato al Porto. Lui esplode quando le cose un po’ contano, come ieri contro la Fiorentina. Adesso chissà, magari avrà più chance. Vediamo se recupererà anche per domenica. Ci mette sempre il cuore, nello spogliatoio gli vogliono bene, si è calato bene nella parte anche di motivatore».