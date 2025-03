Paventi: «Aprile sarà decisivo per l’Inter! Ora c’è margine»

L’Inter fino a questo momento ha disputato tutte le competizioni nel migliore dei modi. È ai quarti di Champions League e si giocherà fino alla fine il campionato con il Napoli

CRESCITA – L’Inter sta disputando una stagione di altissimo livello. Nonostante abbia il ruolo più difficile in campionato, ovvero riconfermarsi nuovamente campione d’Italia, la squadra è prima in classifica dopo aver battuto una diretta concorrente. Andrea Paventi su Sky spiega quali certezze ha portato quest’ultima vittoria ai nerazzurri: «La serata di Bergamo certifica che la squadra dei nerazzurri è in salute e che sta crescendo a livello fisico. Vince le partite e segna più di tutte con il miglior attacco del campionato. È davanti a tutti e questa vittoria consente di avere un margine sia su Napoli che Atalanta. Scontro diretto che l’Inter vince. Quest’anno contro i bergamaschi è andata benissimo segnando 6 gol in due partite. L’Inter ha sfruttato anche il calo del Napoli».

L’Inter ha una buona opportunità di vincere lo scudetto

MERITO – L’Inter è in testa in classifica in questo momento a 9 giornate dal termine del campionato. Il giornalista di Sky Paventi sottolinea la grossa opportunità che ha l’Inter di confermarsi campione d’Italia: «Adesso a 9 giornate dalla fine ha un margine, non di sicurezza ma sicuramente un margine di controllo per una squadra che ha un alto livello di autostima. La squadra in queste stagioni si è abituata a giocare gare importanti e a vincere. Vuole provare a vincere il secondo scudetto consecutivo con Inzaghi in panchina. L’Inter vuole regalarsi un grande finale di stagione. Il mese di aprile sarà ricchissimo con la sfida del 30 Marzo e poi si entrerà nel pieno con Milan e Bayern Monaco. Il prossimo mese sarà decisivo. Meglio di come ci è arrivata la squadra nerazzurra era impensabile. La squadra ci arriva molto molto bene. Inzaghi deve essere orgoglioso del lavoro fatto fino ad ora».