Paventi: «L’apporto della panchina paga. Inter completa in fase offensiva»

Andrea Paventi, intervenuto in collegamento su Sky Sport 24, ha parlato della panchina dell’Inter e di come la squadra sia completa per quanto riguarda il comparto offensivo

COMPLETA − Il commento di Paventi sulla formazione nerazzurra: «Se un allenatore riesce a far bene i cambi, vuol dire che l’apporto che hai in panchina paga. L’Inter ha fatto cinque punti in più dello scorso anno, ha segnato di più in campionato e ha portato 11 giocatori diversi al gol. I punti pagano la classifica anche, ma l’Inter è completa in fase offensiva». Grazie ai quattro cambi contro il Sassuolo, i nerazzurri hanno portato a casa tre punti molto importanti.