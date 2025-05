Pavard vede la luce! L’Inter pensa al suo rientro per la Lazio

Benjamin Pavard vede finalmente la luce in fondo al tunnel. Il difensore francese, dopo un lungo stop, torna a correre e punta alla maglia da titolare nella sfida contro il Como.

GUARIGIONE – Dopo un periodo di assenza per infortunio, Benjamin Pavard si prepara a tornare in campo con l’Inter. Il difensore francese, fermo dalla partita contro la Roma a causa di una distorsione alla caviglia, ha ripreso ad allenarsi con il gruppo e sarà convocato per la sfida di domenica sera contro la Lazio. Sebbene inizialmente previsto un rientro per la semifinale di Champions League, Pavard ha preso i suoi tempi di recupero senza strafare. Negli ultimi giorni ha dimostrato però progressi significativi durante gli allenamenti. La sua presenza in panchina a San Siro rappresenta un’importante notizia per Simone Inzaghi, soprattutto considerando l’importanza delle rotazioni in queste ultime due settimane.

Inter, un francese a Monaco! Pavard ha questo obiettivo

RIENTRO – L’obiettivo è quello di reinserire gradualmente Pavard, con la possibilità di vederlo titolare nella successiva partita di campionato contro il Como. La sua esperienza e versatilità saranno fondamentali per affrontare al meglio le prossime sfide stagionali, con la finale di Champions League all’orizzonte. Il rientro del francese permetterebbe all’Inter di gestire al meglio la rosa in un periodo delicato della stagione. Allo stesso tempo Inzaghi potrebbe valutare di buttarlo nella mischia del secondo tempo per permettergli di recuperare qualche minuto.