Pavard, spunta il possibile numero di maglia all’Inter − TS

Pavard questa mattina svolgerà le visite mediche e poi firmerà in sede il suo nuovo contratto con l’Inter. Spunta il possibile numero di maglia!

NUMERO − Benjamin Pavard non aspettava altro se non di sbarcare nella Milano nerazzurra. Così come l’Inter non attendeva altro se non il suo nuovo difensore. In attesa della firma, Tuttosport inizia a parlare anche del numero di maglia che il francese può prendere. Il 2 e la 21 sono già state prese da Dumfries e Asllani. La 5 è di Sensi. Per questo motivo potrebbe prendere la 28, giorno della sua nascita (28 marzo 1996) e numero già indossato ai tempi del Lille. Non resta che attendere l’ufficialità.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini