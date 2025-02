Pavard segue da vicino la Primavera: special guest di Inter-Lille!

Benjamin Pavard si gode il ritorno alla vittoria, concedendosi un pomeriggio all’insegna del relax. Il difensore francese compare sugli spalti per Inter-Lille, dando il proprio sostegno alla Primavera di Zanchetta.

GIORNATA DI RELAX – Da San Siro al Konami Youth Development Centre, da Inter-Fiorentina a Inter-Lille, da protagonista in campo a spettatore in tribuna. Benjamin Pavard guarda da vicinissimo la Primavera di Andrea Zanchetta nel pomeriggio all’indomani della vittoria in campionato contro i viola. Giornata di relax quest’oggi per il difensore nerazzurro, che ieri si è reso protagonista, insieme al resto dei suoi compagni, di un’ottima prestazione. L’attuale -1 in classifica sul Napoli fa tirare un sospiro di sollievo alla squadra di Simone Inzaghi e concede a Pavard un attimo di distrazione.

Pavard sugli spalti per Inter-Lille: ospite d’eccezione della Primavera!

TIFOSO – Il difensore francese viene immortalato sugli spalti nel corso di Inter-Lille, gara secca valida per i sedicesimi di Youth League. Pavard si rivela, dunque, tifoso della Primavera nerazzurra ma probabilmente anche sostenitore di quei ragazzi che hanno già assaggiato l’ebrezza della Prima Squadra insieme a lui. In campo, infatti, c’è anche Giacomo De Pieri, che nell’ultima gara di Champions League – quella contro il Monaco – ha esordito con l’Inter. Finora la presenza di Pavard sembra essere di buon auspico per la formazione di Zanchetta, che alla fine del primo tempo di Inter-Lille è in doppio vantaggio.