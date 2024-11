Pavard saluta il 2024: Bisseck al suo posto. E Palacios scalpita

Benjamin Pavard si è fermato nel primo tempo della sfida di Champions League contro il Lipsia. Adesso toccherà a Yann Bisseck prendere il suo posto, con Palacios che scalpita.

STOP – Con il grave stop muscolare di Benjamin Pavard, Simone Inzaghi ha la carta nel mazzo da rilanciare dopo l’ottima dimostrazione nella passata stagione. Il tecnico dell’Inter, nonostante un finale di gara complicato contro il Lipsia in Champions League, ha visto ottime cose dal difensore tedesco che ha la grande opportunità di mettersi in mostra ancora di più e prendersi il posto di Pavard per almeno un altro mese. L’assenza del francese sicuramente peserà eccome visti anche i tanti impegni che la squadra di Simone Inzaghi avrà da qui alla fine dell’anno. Con l’assenza del francese, sarà importantissimo preservare uno tra Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni, sperando che Stefan de Vrij sia sempre pronto a subentrare a gara in corso e guidare come fatto nelle ultime uscite la difesa dell’Inter. La sua assenza si sentirà sicuramente a cavallo degli impegni di Champions League e Coppa Italia.

Bisseck ha la sua occasione. Palacios aspetta a ruota

OCCASIONE – La partita contro l’Udinese era infatti l’occasione giusta per far riposare Pavard e buttare nella mischia lo stesso Yann Bisseck che adesso si ritrova a essere titolare anche in Serie A. L’assenza dell’ex Bayern Monaco gioverà sicuramente a Palacios che, quasi sicuramente, avrà la sua grande occasione in un match da qui alla fine di dicembre. A gennaio invece si spera di recuperare Benjamin Pavard e giocare nuovamente con i tre titolari nel primo trofeo stagionale, la Supercoppa Italiana.