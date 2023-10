Pavard si riscopre goleador con la Francia! Una speranza per l’Inter – TS

Pavard protagonista con la nazionale, visto che martedì sera ha realizzato una doppietta in Francia-Scozia (amichevole). L’Inter ritrova un giocatore in forma che può ulteriormente migliorare il suo già positivo inizio di stagione.

DA UNA PORTA ALL’ALTRA – L’Inter ha comprato Benjamin Pavard per completare la sua difesa, ma martedì si è riscoperto… goleador. Due reti in otto minuti, per ribaltare l’immediato vantaggio della Scozia e aiutare la Francia a vincere 4-1. Per Pavard, nonostante fosse un’amichevole, era una partita speciale visto che si giocava nello stadio del Lille, la società dove è cresciuto e ha debuttato da professionista. Ieri ha fatto ritorno all’Inter, dove in poco più di un mese e mezzo ha subito conquistato tutti. E adesso Simone Inzaghi, come da indicazione di Tuttosport, si augura che possa dare una mano dal punto di vista realizzativo. Pavard, che in carriera ha segnato quindici gol con i club (più tre in nazionale, l’altro famosissimo e splendido contro l’Argentina ai Mondiali 2018), prima dell’inizio della scorsa stagione era “solo” a quota otto. Poi sette in una volta sola con il Bayern Monaco, spesso risultando decisivo. La speranza è che Pavard possa ripetersi anche con l’Inter.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna