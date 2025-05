Pavard recupera per Inter-Barcellona? Differenza da un altro – Sky

Aggiornamenti anche per quanto riguarda Benjamin Pavard. Il francese ha saltato la partita tra Barcellona e Inter per infortunio. Le novità.

GUAI FISICI – La fortuna non sorride a Simone Inzaghi, che nonostante l’ottimo pareggio in Barcellona-Inter, perde Lautaro Martinez. Ma ieri il mister nerazzurro ha ricevuto risposte più che incoraggianti da Marcus Thuram, subito in gol dopo il rientro. Nella sfida di campionato contro la Roma, andata in scena ieri a San Siro, intorno al decimo minuto Benjamin Pavard ha riscontrato un problema fisico, che lo ha costretto ad abbandonare il campo dopo pochi minuti. Con l’Inter domani di nuovo a lavoro, in vista dell’impegno in campionato di domenica contro il Verona, gli occhi sono tutti puntati anche sul francese. E proprio su Pavard arrivano importanti aggiornamenti.

Pavard verso Inter-Barcellona? Filtra maggior speranza

SPERANZA – Secondo quanto riporta il giornalista di Sky Sport Matteo Barzaghi, le notizie sono più positive rispetto a Lautaro Martinez. Pavard, infatti, potrebbe recuperare in vista del ritorno tra Inter e Barcellona di martedì 6 maggio. L’infortunio – una distrazione alla caviglia – sta piano piano rientrando e nei prossimi giorni si attendono progressi. Dunque, per la partita di ritorno a San Siro c’è qualche speranza di rivederlo. Ieri lo ha sostituito al Montjuic Yann Aurel Bisseck.