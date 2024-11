Pavard quando si rivedrà in campo? I tempi di recupero, due date!

Benjamin Pavard ha svolto gli esami clinico-strumentali questa mattina all’Istituto Humanitas di Rozzano. Per lui si tratta di una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra, la previsione sui tempi di recupero.

INFORTUNIO – L’Inter dovrà fare a meno di Benjamin Pavard per la maggior parte dei giorni del mese di dicembre. Il calciatore si è toccato dietro la coscia al minuto 43 di Inter-Lipsia e si è fermato a causa di un problema muscolare, confermato dagli esami di oggi. L’Istituto Humanitas di Rozzano ha confermato al club nerazzurro che Pavard ha subito una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Salterà perciò sicuramente la partita con la Fiorentina, ma non solo. Il calendario delle prossime settimane è fitto e il francese non ci sarà per diverso tempo.

Pavard, i tempi di recupero!

RECUPERO – Dal comunicato dell’Inter si legge che le condizioni di Pavard verranno rivalutate la prossima settimana. Un infortunio di tale entità però non permette di rientrare prima delle tre settimane o del mese di stop. Il francese salterà molto probabilmente Parma, Bayer Leverkusen in Champions League, Lazio e Udinese in Coppa Italia il 19 dicembre. Secondo quanto riporta Andrea Paventi su X Pavard si potrebbe rivedere in campo tra Inter-Como del 23 dicembre e Cagliari-Inter del 28, quindi nella partita precedente all’ultimo dell’anno. L’obiettivo numero uno è quello di averlo a disposizione per la Supercoppa Italiana di inizio gennaio.