Pavard punta il Derby! All’Inter diventa una doppia alternativa − TS

Pavard non ha esordito contro la Fiorentina per pochi allenamenti sulle gambe, ora è in Nazionale. Ma punta a debuttare per Inter-Milan

SI CANDIDA − Benjamin Pavard, l’acquisto più costoso dell’estate nerazzurra (30 milioni più di 2 di bonus), non è riuscito ad esordire in Inter-Fiorentina. Punterà a farlo contro il Milan nel derby del 16 settembre. Al momento, però, si trova in Nazionale francese convocato da Didier Deschamps. Simone Inzaghi vede molto bene l’ex Bayern Monaco nel suo 3-5-2. Il transalpino si alternerà con Matteo Darmian, ma al contempo sarà anche la prima alternativa ad Alessandro Bastoni sul lato sinistro. Subito dopo la sosta, con l’inizio del ciclo di gare ogni tre giorni, il tecnico interista comincerà nuovamente a lavorare sul suo turnover scientifico.

Fonte: Tuttosport − Stefano Scacchi