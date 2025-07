Pavard punito per la partita di padel? Arriva la decisione dell’Inter!

La partita di padel di Benjamin Pavard ha infastidito e non poco l’Inter. Il francese, infatti, era stato immortalato insieme all’ormai ex Milan Theo Hernandez in Sardegna.

LA DECISIONE – Tanto cara poteva costare una partita di padel a Benjamin Pavard, per tutti Benji l’interista. Alla fine, l’Inter, seppur tanto infastidita, ha deciso di non recare alcuna multa al difensore francese. Al club nerazzurro non sono piaciute soprattutto le tempistiche di quella partita. Infatti, praticamente due giorni dopo l’eliminazione della Beneamata dal Mondiale per Club per opera del Fluminense e in concomitanza con la sfuriata di Lautaro Martinez (e annessa replica di Calhanoglu), il difensore francese era stato immortalato insieme al compagno di Nazionale Theo Hernandez in un campo di padel in Sardegna. Pavard, ufficialmente infortunato, e rientro anzitempo in Italia per proseguire le sue cure, tanto da non prendere parte a nessuna gara del torneo americano.

MOMENTO DELICATO – Alla fine, l’Inter ha deciso di sorvolare, non assegnando alcuna multa e alcun provvedimento al suo giocatore. Fatto sta, che la gaffe di Pavard è stata comunque servita. Soprattutto in un momento alquanto delicato all’interno dello spogliatoio nerazzurro, con il battibecco a distanza tra Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. In corso, peraltro, un incontro tra Chivu e la dirigenza dell’Inter in sede.