Pavard preoccupa l’Inter: una sensazione sulla durata dello stop – CdS

Benjamin Pavard è stato costretto a uscire dal campo, in Inter-Lipsia, a causa di un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Il rischio è che possa saltare alcune delle prossime sfide dei nerazzurri.

LE CONDIZIONI – Benjamin Pavard è stato sostituito sul finale del primo tempo di Inter-Lipsia a causa di un problema ai flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno valutate nella giornata di oggi, 28 novembre, con lo svolgimento di esami strumentali volti ad accertare l’entità del problema da lui avvertito contro i tedeschi. Per la prossima sfida contro la Fiorentina, prevista sabato 30 novembre, i nerazzurri si troveranno a dover fare a meno di uno dei suoi calciatori più rappresentativi. Una realtà che andrà anche ad incidere sulla piena attuazione del “meccanismo delle rotazioni” applicato dal tecnico Simone Inzaghi.

Pavard e il possibile stop: le date cui guarda l’Inter

LO SCENARIO – Per quanto riguarda i possibili giorni di stop, il francese potrebbe rientrare tra 15-20 giorni in caso di problema più serio di un’elongazione. L’Inter si augura di poter scongiurare uno stop di almeno due settimane, in quanto ciò significherebbe dover rinunciare a Pavard per minimo tre partite. L’idea è quella, in ogni caso, di non forzare il suo rientro. Consapevoli, come sono i nerazzurri, dei rischi relativi al ritorno forzato in campo di un calciatore non ancora “pronto” per questo passo.

Fonte: Corriere dello Sport