Pavard out un mese! Pronte due alternative per Inzaghi – CdS

Benjamin Pavard rimarrà fuori un mese. Il calciatore ha svolto gli esami all’Humanitas di Rozzano e ha subito una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Due alternative per Inzaghi dal Corriere dello Sport.

INFORTUNIO – Benjamin Pavard si è fermato al minuto 43 della partita tra Inter e Lipsia e ha subito in quel frangente una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il francese rimarrà fuori più del previsto, perché l’obiettivo è diventato quello di vederlo in Supercoppa Italiana. Ad inizio gennaio è quasi certa la sua presenza, contro il Cagliari il 28 dicembre è invece in dubbio. Simone Inzaghi ha due alternative in mente

Pavard fuori, ecco i nomi per sostituirlo!

ALTERNATIVE – Il primo nome per sostituire Pavard è ovviamente quello di Yann Aurel Bisseck. Il tedesco è sempre più dentro le rotazioni di Inzaghi e ha già aumentato in media il suo minutaggio rispetto alla scorsa stagione. Dai 1162 minuti in campo in tutto l’anno si è passati agli attuali 788, che continueranno a crescere proprio in questo mese da titolare. Bisseck però non è l’unica alternativa, dietro di lui ci sarà Matteo Darmian. Fino ad ora ha giocato solo da esterno destro, ma nell’anno della finale di Champions League ha dimostrato di poter fare anche il braccetto di destra.

fonte: Corriere dello Sport – Antonello Gioia