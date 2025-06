Pavard, occasione persa! Il francese stecca nella notte più attesa

Nonostante un ottimo inizio e tanta sicurezza al reparto, nella notte più importante della stagione, anche Benjamin Pavard ha steccato.

ASSENTE – Doveva essere una delle certezze, l’uomo d’esperienza chiamato a guidare la retroguardia nerazzurra nella notte più importante. E invece Benjamin Pavard, nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, è apparso irriconoscibile. Troppi errori, poca lucidità e quella concentrazione che, in partite così, non può mancare. Fin dalle prime battute, il difensore francese ha mostrato segni di incertezza. Disattenzioni nei posizionamenti, interventi tardivi e una serie di scelte sbagliate hanno messo in difficoltà l’intero assetto difensivo dell’Inter.

Pavard, tanta differenza nella notte dei sogni

DIFFERENZE – Un contrasto evidente con il Pavard visto in stagione, spesso affidabile e puntuale, ma che ieri non è riuscito a imporsi come leader del reparto. In una sfida di altissimo livello, contro un attacco come quello del PSG, l’Inter avrebbe avuto bisogno di solidità e sangue freddo. Inzaghi aveva puntato su di lui per la sua esperienza internazionale e la capacità di reggere la pressione. Ma nel momento decisivo, l’ex Bayern Monaco ha toppato.