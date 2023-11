Pavard lascia in buone mani Inzaghi: tre le alternative a destra – TS

Senza Pavard l’Inter perde tanto, ma non resta scoperta. TuttoSport fa il punto su quelle che possono essere le scelte di Inzaghi sulla fascia destra.

ALTERNATIVE – L’Inter purtroppo perde per un bel po’ il nuovo innesto Benjamin Pavard, ormai entrato a pieno titolo fra gli inamovibili di Simone Inzaghi. Fortunatamente l’infortunio è meno grave di quanto ci si aspettasse e, di conseguenza, anche il tempo di recupero sarà minore del previsto. L’Inter, però, dovrà comunque fare a meno del francese fino a dicembre, se non addirittura gennaio. Fino ad allora Simone Inzaghi non resta scoperto. A fare guardia in difesa ci può essere sempre la garanzia Matteo Darmian, sfruttabile anche in fase avanzata. Lo stesso vale, eventualmente per Denzel Dumfries, che può essere intercambiabile sulla fascia destra. La terza alternativa a disposizione del tecnico interista, poi, è il giovane Yann Aurel Bisseck. Poco sfruttato fino a qui, ma a lavoro per farsi trovare pronto nel caso in cui Inzaghi volesse sfruttare anche la sua carta. Chissà se già per Salisburgo-Inter l’allenatore non possa sperimentare qualcosa per sopperire alla mancanza di Pavard.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino