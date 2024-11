Pavard: «Inzaghi coinvolge tutti! Francia? Ricaricato le pile»

Pavard nelle ultime partite disputate dalla Francia non è stato convocato dal tecnico Deschamps. In un’intervista realizzata da GQ Magazine si dice comunque positivo per le prossime sfide e la stagione con l’Inter. Il difensore nerazzurro poi esprime un parere anche riguardo il Pallone d’Oro.

PALLONE D’ORO – Bejamin Pavard parla così della consegna del trofeo più ambito a livello personale: «Diversi giocatori avrebbero meritato il Pallone d’Oro. Rodri è un centrocampista impressionante che vince molti palloni, fa buoni passaggi, segna anche gol ed è stato il migliore nel suo ruolo per un anno. Vinicius, ovviamente, non smette mai di dribblare, colpire, è stato molto efficace e decisivo nei grandi momenti. Poi ognuno è libero di esprimere le proprie preferenze. Da parte nostra, con l’Inter, abbiamo fatto una grande stagione e sono stato felice di vedere che Lautaro Martinez chiudere al settimo posto».

Pavard positivo tra Inter e Francia

ALL’INTER – Bejamin Pavard spende belle parole per l’Inter e il suo allenatore: «Sono tornato ad allenarmi quest’estate dopo gli Europei, ma ora mi sento sempre meglio fisicamente e sono molto fiducioso per il resto della stagione. Abbiamo un allenatore, Simone Inzaghi, che coinvolge tutti i suoi giocatori. Sono un giocatore che ha bisogno di andare avanti per trovare il ritmo».

IN NAZIONALE – Pavard poi esprime un suo parere riguardo la Francia e non pensa alla mancata convocazione: «Rispetto sempre le scelte dell’allenatore, è lui il capo. Ma sicuramente è strano perché da novembre 2017 ero quasi ogni volta convocato nella squadra francese, tranne che per infortunio e covid. Ho avuto l’opportunità di ricaricare le batterie e partire per qualche giorno con la mia fidanzata quindi mi sono divertito molto durante questo periodo».

Fonte: GQ Magazine – Maxime Joly