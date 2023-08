Pavard all’Inter, upgrade tecnico: supera Skriniar in un aspetto − TS

Pavard viaggia forte verso l’Inter. Il francese aspetta che il Bayern Monaco dia il via libera. Il francese si sposerà benissimo con il gioco di Inzaghi. Ha un dato migliore di Skriniar

PIÙ OFFENSIVO − Duttilità, esperienza e tecnica: Benjamin Pavard si sposa benissimo col gioco di Simone Inzaghi all’Inter. Il tecnico nerazzurro guadagna un altro regista arretrato dopo Alessandro Bastoni a sinistra. Il campione del Mondo 2018 può giocare in più ruoli: da terzino ed esterno tutta fascia al posto di Dumfries, nonché da braccetto di destra. Inzaghi lo metterà proprio in quest’ultima posizione, per sopperire alla partenza di Milan Skriniar. Il francese, giocatore tecnico e di caratura internazionale, porterà un aspetto migliorativo rispetto allo slovacco ormai parigino. Dal punto di vista offensivo sarà un upgrade. Pavard garantisce, infatti, maggior apporto in fase di possesso, come evidenziano i dati relativi ai passaggi progressivi (cioè quelli che consentono di spostare palla in avanti o che avvengono all’interno dell’area avversaria). Lo scorso anno il dato è stato di 4.11 di Skriniar contro il 7.11 del francese. Non solo, dal dato degli expected threat (xT), metrica che quantifica il contributo che un giocatore fornisce alla sua squadra in termini di avvicinamento alla porta avversaria. Il dato di Skriniar per 90 minuti l’anno scorso è stato di0.07; quello di Pavard di 0.12.

Fonte: Tuttosport − Michele Tossani