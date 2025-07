Pavard, il caso social divide i tifosi dell’Inter: tante le polemiche – TS

Sta facendo discutere – riporta Tuttosport – una foto apparsa sui social, pubblicata da un amico di Benjamin Pavard, che ritrae il difensore dell’Inter in vacanza a Porto Cervo.

ERRORI – Niente di strano, se non fosse che Pavard, solo pochi giorni prima, aveva lasciato anzitempo la tournée statunitense per il Mondiale per club a causa del riacutizzarsi di un problema alla caviglia. Nell’immagine, invece, Pavard appare in ottima forma mentre gioca un doppio di padel, presumibilmente contro l’amico e connazionale Theo Hernandez. Una leggerezza che non è passata inosservata agli occhi dei tifosi nerazzurri.

Pavard, piovono critiche ma Inter tranquilla

CRITICHE – Sui social molti hanno espresso disappunto. In tanti hanno criticato la decisione del 29enne di scendere in campo con la racchetta in mano, quando pochi giorni prima non era stato in grado di farlo con la maglia dell’Inter. Nonostante le polemiche, dalla sede di Viale della Liberazione non trapelano segnali di particolare irritazione. La società sarebbe consapevole degli sforzi compiuti dal giocatore negli Stati Uniti, dove Pavard ha comunque tentato di allenarsi al meglio nonostante le evidenti difficoltà fisiche.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna