Pavard e Thuram convocati dalla Francia? Una conferma e una sorpresa!

La Francia di Didier Deschamps ha diramato la lista dei convocati per le partite contro Italia e Belgio: queste le decisioni su Benjamin Pavard e Marcus Thuram.

LA DECISIONE – Benjamin Pavard è stato escluso a sorpresa dalla lista dei convocati della Francia per le sfide di Nations League contro Italia e Belgio. Il difensore dell’Inter ha rappresentato un calciatore su cui il tecnico Didier Deschamps ha puntato con fiducia negli scorsi anni. Qualcosa è cambiato negli ultimi tempi, come dimostrato dallo scarso minutaggio del nerazzurro negli ultimi Europei disputati con la sua Nazionale. Ora, la decisione poco attesa dai più: Pavard non farà parte della squadra che fronteggerà azzurri e Diavoli Rossi nella competizione per nazioni.

Pavard non convocato, mentre questa è la decisione della Francia per Thuram!

SEGNO OPPOSTO – Diverso è il discorso per quanto riguarda l’attaccante Marcus Thuram, che rappresenta l’unico calciatore dell’Inter convocato da Deschamps. Il centravanti nerazzurro farà parte del reparto offensivo insieme a: Bradley Barcola, Ousmane Dembelé, Antoine Griezmann, Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé e Michael Olise. Dallo scorso anno, il calciatore ora in forza ai meneghini ha acquisito quello status di cui non aveva finora goduto in carriera. Il fatto di aver iniziato a segnare gol pesanti, così come quello di essersi dimostrato in grado di reggere le pressioni di una piazza complicata come quella nerazzurra, ne ha determinato l’inserimento in pianta stabile in Nazionale.