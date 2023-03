Pavard e l’offerta dell’Inter: «Il mio obiettivo era di restare al Bayern»

Benjamin Pavard è stato oggetto di desideri dell’Inter per sostituire Skriniar. Il francese, però, ha confessato di non aver mai avuto intenzione di lasciare il Bayern Monaco

SONO IN UN CLUB GRANDE – Ecco le parole di Pavard in merito al suo futuro. Il giocatore francese, intervistato da Sport1, ha dichiarato di non aver mai avuto intenzione di lasciare la Germania, nonostante l’offerta pervenutagli dall’Inter già a gennaio: «Non ho mai detto che volevo andare. So benissimo di essere in un club molto grande dove tutto è ottimo. Che si tratti della squadra, dei fisioterapisti, dei responsabili, c’è un’atmosfera fantastica ovunque. Mi sento molto a mio agio qui, mi piacciono il club e i tifosi e spero che possiamo fare grandi cose in questa stagione. Non sono tipo che lascia a metà stagione. Il mio obiettivo era sicuramente quello di restare al Bayern. Sono determinato a dare tutto per il club e per la squadra e voglio vincere più titoli possibili con il Bayern»

Fonte: Sport1