Pavard, dopo la firma con l’Inter subito ad Appiano Gentile? Il programma – Sky

Altra tappa in programma per Pavard. Dopo l’ufficialità con l’Inter, secondo Sky Sport 24, il difensore si recherà ad Appiano Gentile. In dubbio le tempistiche.

PROGRAMMA – In questo momento Benjamin Pavard è all’interno della sede dell’Inter, per la firma del contratto e gli ultimi dettagli prima dell’ufficialità. Una volta concluso l’iter burocratico il difensore dovrebbe recarsi subito ad Appiano Gentile. Questo quanto riportato su Sky Sport 24 da Andrea Paventi, che sottolinea però il rischio di un ritardo nella tabella di marcia. I tempi, infatti, si sono dilatati e per oggi la seduta d’allenamento individuale per Pavard potrebbe slittare o subire ritardi. L’arrivo ad Appiano Gentile, comunque, non avverrà prima delle ore 18:00.

Fonte: Sky Sport 24 – Andrea Paventi