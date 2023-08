Pavard, curiosità per il numero di maglia all’Inter: le possibili scelte

Pavard è arrivato a Milano ed è stato subito accolto dal calore dei tifosi nerazzurri: c’è adesso tanta curiosità per il numero di maglia che sceglierà.

NUMERO DI MAGLIA − Benjamin Pavard, conosciuto a Milano ormai anche come “Benji l’Interista“, è approdato in città accolto dal calore dei tifosi nerazzurri. L’Inter ha lavorato con il Bayern Monaco affinché il francese potesse arrivare già in questa sessione di mercato. Ed è riuscita nell’impresa. Adesso, dopo l’ufficialità del suo trasferimento, c’è curiosità per scoprire quale sarà il suo numero di maglia. Il preferito sarebbe il 2, occupato però già da Denzel Dumfries. Non dispiacerebbero al francese neppure il 5, attualmente di Stefano Sensi, e il 21 di Kristjan Asllani. Numeri che eventualmente potrebbe andare a prendere in caso di uscita di uno dei due centrocampisti. Altrimenti, se tutto dovesse restare invariato, Pavard potrebbe virare sul 28 che aveva ai tempi del Lille e che è anche il giorno del suo compleanno. La curiosità cresce ora dopo ora.