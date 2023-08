Pavard, il CEO del Bayern Monaco: «Grazie Benji per i successi!»

Benjamin Pavard è diventato ufficialmente un giocatore dell’Inter. Il calciatore ha rilasciato anche la sua prima intervista da nerazzurro. Il CEO del Bayern Monaco lo ha salutato con un comunicato ufficiale.

SALUTI – Benjamin Pavard è diventato finalmente un giocatore dell’Inter. 30 milioni di euro più 2 di bonus al Bayern Monaco. Il CEO dei bavaresi Jan-Christian Dressen ha salutato il francese con un comunicato ufficiale: «Merci Benji! Vorremmo ringraziare Benjamin Pavard per quattro anni di grandi successi insieme. Non da ultimo nel nostro storico anno di sei trofei, è stato una parte molto importante della squadra, soprattutto perché è stato il match-winner nella finale della Coppa del Mondo per club. Rispettiamo il suo desiderio di una nuova sfida e abbiamo quindi accettato un trasferimento all’Inter. Gli auguriamo tutto il meglio e tanto successo per il suo futuro in Serie A in Italia».