Pavard arma in più dell’Inter: Inzaghi sicuro e grazie Azpilicueta – TS

Pavard è la novità più importante dell’Inter di Inzaghi, almeno per quanto riguarda i costi. E adesso lo sta diventando anche in campo. Il francese è l’uomo in più nel 3-5-2 inzaghiano. Con buona pace di Azpilicueta, sfumato in estate. I dettagli sul quotidiano Tuttosport odierno

FATTORE DECISIVO – Se l’Inter può vantare la miglior difesa ma anche il miglior attacco della Serie A i meriti vanno divisi in più elementi. E vanno attribuiti anche a Benjamin Pavard, che in Inter-Juventus prima evita lo 0-1 in difesa e poi contribuisce all’1-0 in attacco. Si spiega anche così il +41 dell’Inter nella differenza reti, a cui solo il Bayer Leverkusen (+38) in Bundesliga può avvicinarsi. Anche per questo motivo Simone Inzaghi ha voluto fortemente Pavard in estate. Addirittura preferendolo come investimento a quello di un centravanti da gol. L’upgrade di Matteo Darmian nel ruolo di braccetto destro in difesa ma con qualità ancora più offensive. Un’arma tattica importante, come la descrive il collega Stefano Sacchi sul quotidiano Tuttosport oggi in edicola. Inoltre, un altro motivo che ha spinto l’Inter a non perdere il treno Pavard è il suo CV già ricco di trofei. Mentalità vincente necessaria in questo gruppo. Come quella di Cesar Azpilicueta, prima scelta nerazzurra nel ruolo per via dei costi più bassi. Praticamente nulli rispetto a Pavard. Vicino all’Inter a parametro zero e poi andato all’Atletico Madrid dopo aver salutato il Chelsea, Azpilicueta sarà un avversario in Champions League agli ottavi di finale. Anche se non in campo, essendo infortunato. L’Inter e Inzaghi, invece, si godono la stella Pavard: più costoso sì ma più giovane e finora anche più decisivo del classe ’89 spagnolo.

Fonte: Tuttosport – Stefano Sacchi