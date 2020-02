Paulo Sousa: “Conte pretende e dÃ  tanto. Vi dico dove puÃ² colpire l’Inter”

Paulo Sousa: “Conte pretende e dà tanto. Vi dico dove può colpire l’Inter”

Paulo Sousa, ex giocatore di Inter e Juventus, nel corso di un’intervista alla “Gazzetta dello Sport” parla proprio del big-match in programma domenica sera all’Allianz Stadium facendo riferimento al lavoro di Antonio Conte e non solo.

SU CONTE – Paulo Sousa parla del lavoro di Antonio Conte da allenatore: «Miei consigli a Conte? Antonio non ha bisogno di consigli, lui ha una sua idea di calcio ben precisa e vive la partita in maniera molto passionale. È molto esigente con i suoi, pretende tanto ma dà tanto».

GIOCO A CENTROCAMPO – Paulo Sousa si sofferma in particolare sul centrocampo di entrambe le squadre: «Lo scopo di Conte è velocizzare il gioco e il possesso è la prima fase della sua costruzione. Il centrocampo dell’Inter può fare più gol, quello bianconero assiste di più l’attacco. La Juve può soffrire l’uomo in più in mezzo, però può fare male con i giocatori bravi negli spazi stretti, come Dybala, Higuain e CR7».