Patto Champions League, il messaggio a meno 4 da Psg-Inter – CdS

ALL’ASSALTO DELLA STORIA – Uniti e compatti verso la storia: questo il messaggio che passa dallo spogliatoio dell’Inter. Ieri, la squadra, dopo due giorni di riposo, si è ritrovata ad Appiano Gentile per iniziare a preparare la finale di Champions League contro il Psg. La delusione del mancato scudetto ovviamente ancora permane, come ribadito dallo stesso Kristjan Asllani in uno dei tanti incontri con i media nella giornata di ieri, ma giocatori e allenatore hanno fatto un patto: trasformare quella delusione in stimolo per andare a Monaco di Baviera e alzare la quarta Champions League nella storia dell’Inter.

Il patto Champions League per entrare nella storia: Psg-Inter

CHIUSURA DI UN CERCHIO – Mancano esattamente quattro giorni a Psg-Inter. Insomma, cresce tanto l’attesa per la partita più importante dell’anno. Una partita che potrebbe chiudere il cerchio: da Istanbul a Monaco di Baviera, da quella cocente finale persa contro il Manchester City, che ha poi portato allo scudetto della seconda stella, fino all’Allianz Arena, dove questo cerchio può definire concludere un ciclo, per iniziarne un altro. Alzare la Champions League ed entrare nella storia.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno