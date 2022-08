Patric: «Con l’Inter una delle mie migliori gare! Cambio tattico? Inzaghi…»

Patric, difensore della Lazio, ha parlato ai microfoni ufficiali del club ricordando le migliori gare giocate. Contro l’Inter all’Olimpico una di queste. Poi si concentra sul cambio tattico da Inzaghi a Sarri

CAMBIO − Patric parla della variazione tattica da Inzaghi a Sarri e della gara contro l’Inter all’Olimpico: «Lo scorso anno venivamo da un cambiamento importante a livello tattico, con il cambio di Inzaghi con Sarri: da Natale in poi, la squadra ha capito cosa vuole il mister ed ha giocato molto meglio, meritando la qualificazione. Miglior gara? Ricordo una mia doppietta con il Barcellona B contro l’Espanyol, con la Lazio ce ne sono diverse. Mi vengono in mente le gare vinte in casa contro Borussia Dortmund ed Inter».