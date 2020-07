Patric avvisa Inter e Atalanta: “Obiettivo secondo posto. Per noi…”

Condividi questo articolo

Patric, giocatore della Lazio, ha parlato ai canali ufficiali della società biancoceleste prima della sfida contro il Brescia. Sfida lanciata a Inter e Atalanta per la lotta al secondo posto in classifica.

OBIETTIVO – Dopo le vittorie di Inter e Atalanta contro Napoli e Parma, questa sera tocca alla Lazio rispondere per continuare con la corsa a tre al secondo posto fino all’ultima giornata. I biancocelesti affrontano il Brescia in casa e la voglia di vincere per raggiungere l’obiettivo è tanta, come ribadito da Patric prima del calcio d’inizio: «Questa è una gara importante, è l’ultima in casa per noi in questa stagione e vogliamo finire bene. La nostra filosofia è quella di lottare fino al 90′ per onorare questa maglia. L’obiettivo in questo momento è chiudere questa Serie A al secondo posto».

Fonte: Lazio Style Channel