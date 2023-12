Pastorello spiega: «Senza Decreto Crescita forza dei club ridotta!»

Un nuovo terremoto potrebbe sconvolgere la Serie A: ai tratta dell’assenza di proroga del Decreto Crescita. Sull’argomento interviene Federico Pastorello, intercettato da Sky Sport 24.

CAMBIAMENTI – Cosa accadrà ai club di Serie A, come l’Inter, che non potranno più contare sul Decreto Crescita? Il procuratore Federico Pastorello prova a spiegarlo, evidenziando pro e contro: «C’è un rischio di competitività per il nostro calcio? Senza ombra di dubbio sì. Certi calciatori sono riusciti a venire in Italia grazie al Decreto Crescita. Abbiamo avuto la possibilità di offrire delle condizioni finanziarie migliori, anche dei club di Premier League che sappiamo essere fra i più ricchi, proprio grazie a questo Decreto. Ovvio che, domani che non ci sarà più, la forza contrattuale dei club italiani viene ridotta. Se da un lato è positivo perché certi stranieri non di assoluto livello non verranno più in Italia, a favore dei nostri italiani, giovani e non. Per i super top player sicuramente la forza contrattuale dei club italiani andrebbe drasticamente rivista. Questo purtroppo è un rischio che si dovrà correre. Però nel calcio le cose non succedono dall’oggi al domani. Probabilmente passeremo tramite un momento di difficoltà iniziale per poi avere però una base di giovani che cresceranno con opportunità anche nelle massime categorie, cosa che oggi purtroppo succede sempre meno. Nel lungo periodo probabilmente sarà una scelta vincente».