Pastorello: “Lukaku rigenerato. Ha sempre sperato nell’Inter”

“Tuttosport” ha intervistato Federico Pastorello. Il noto agente ha parlato di Lukaku, suo assistito in maglia Inter.

VICINO ALLA JUVENTUS – «Lukaku è stato a un passo dalla Juventus. È vero. Romelu, però, aveva sempre sperato di andare all’Inter perché era rimasto colpito dall’affetto dei tifosi nerazzurri».

RINATO A CASA – «Romelu è un ragazzo solare. La scorsa settimana, prima di partire per Bruxelles, aveva perso un po’ il sorriso: aveva nostalgia del figlio, che vive in Belgio. Tornare a casa gli ha fatto bene: adesso è di nuovo lui. Come tutti i nostri giocatori non vede l’ora che si possa tornare a giocare».

Fonte: Filippo Cornacchia – Tuttosport