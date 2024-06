Pastorello: «Kotarski? L’Inter ha un altro nome. De Vrij resta al 100%»

Federico Pastorello, procuratore di molti giocatori dell’Inter, fa visita alla sede nerazzurra. All’uscita interessanti indiscrezioni di mercato, tra gli altri su De Vrij e anche sull’opzione Kotarski.

INCONTRO – Federico Pastorello spiega il motivo della sua visita nel quartier generale dell’Inter: «Sono in sede Inter perché come sempre in questo periodo fa parte del nostro lavoro andare a trovare tutti i club e fare un po’ il punto della situazione con i nostri assistiti e capire un po’ le esigenze del club. Era da qualche settimana che non venivo a trovare gli amici dell’Inter, quindi abbiamo parlato anche del più e del meno». Ma il vero motivo della sua presenza nella sede dell’Inter verrà svelato da Pastorello solo alla fine.

DIFESA – Sui due difensori dell’Inter, Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, suoi assistiti, Federico Pastorello dichiara: «Acerbi? Lui ha voluto provare anche l’ultima partita col Verona proprio per capire le sue sensazioni, purtroppo se ha detto che non ce la faceva era proprio così. Ci ha abituati a consideralo davvero l’ultimo di quelli che molla. Da un lato ovviamente grande dispiacere perché Acerbi salta l’Europeo ma dal lato del club Inter saranno forse più contenti perché recupererà prima e sarà pronto per l’inizio della stagione. De Vrij ha avuto vari interessamenti da parte di alcuni club importanti in Olanda però si vede assolutamente ancora in Italia e all’Inter al 100%. Poi in futuro non si può sapere ma in questo momento li consideriamo all’Inter per la prossima stagione».

Pastorello in sede Inter: ecco il vero motivo

NOVITÀ – Poi Pastorello si pronuncia su uno dei primi colpi a parametro zero della dirigenza nerazzurra: «Quanta voglia ha Taremi di iniziare con l’Inter? Ha tantissima voglia, ha fatto una scelta molti mesi fa. Sarà anche una bellissima sorpresa perché non è un mio assistito ma ho fatto l’intermediazione e ho avuto modo di frequentarlo. Un ragazzo straordinario che si adatterà benissimo. Sarà una bella sorpresa per i tifosi».

PORTIERE – Federico Pastorello si sofferma anche sul tema più caldo del mercato dell’Inter, ovvero la porta. L’agente fa il nome di un portiere sul quale la nostra redazione si è recentemente informata. Così Pastorello in merito: «Ero qui anche per parlare di Kotarski, che è un portiere giovane e molto molto forte. Oggi secondo me l’Inter ha un nome su cui è più convinta rispetto ad un altro. Kotarski può essere valida alternativa, speriamo salti la prima scelta così si aprono i fronti per le seconde».