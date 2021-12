Pastorello: «Io e Lukaku criticati dai tifosi dell’Inter ma addio molto sofferto»

Pastorello torna a parlare dell’addio di Lukaku all’Italia. L’agente dell’ex attaccante dell’Inter, attualmente in forza al Chelsea, intervistato da Sky Sport a margine dell’evento “Golden Boy 2021” organizzato da Tuttosport a Torino, spiega come sono andate le cose in estate

ADDIO SOFFERTO – L’operazione che ha riportato Romelu Lukaku a Londra fa parlare ancora a distanza di tempo e l’agente Federico Pastorello torna a ribadire la propria posizione: «Abbiamo ricevuto molte critiche sia io sia lui da parte dei tifosi nerazzurri. Perché, quando succedono queste cose, si danno dei dispiaceri. Purtroppo. La decisione di lasciare l’Inter è stata molto più sofferta di ciò che la gente pensa. Ne abbiamo discusso veramente molto. Devo essere sincero, solo perché dall’altra parte c’era un altro club che per Lukaku rappresenta moltissimo si è decisi di andare avanti con questa trattativa. Dal punto di vista personale ed emotivo è stata una cosa veramente difficile. Poi il Chelsea lo ha cercato con grande voglia. Questo è stato sicuramente importante nella scelta che ha fatto. Comunque il calcio va avanti. L’Inter adesso è prima in classifica anche grazie ai calciatori che ha preso, quindi siamo tutti contenti (sorride, ndr). Anche per la difficoltà e per il livello economico raggiunto, è un’operazione che mi ha reso molto orgoglioso. Così come mi ha reso orgoglioso averlo portato in Italia dal Manchester United, perché è stata un’altra trattativa molto molto complicata». Queste le parole di Pastorello sull’addio di Lukaku all’Inter.