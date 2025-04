Pastorello avvisa l’Inter: «Ora Taremi sarà utile. Ha voglia di dimostrare!»

Dopo aver parlato di Stefan De Vrij e Francesco Acerbi, Federico Pastorello si sofferma anche sull’altro suo assistito nerazzurro, Mehdi Taremi. L’agente spiega il perché delle difficoltà incontrate nella prima parte di stagione, avvisando l’Inter in vista del finale.

L’EUROPA – Prima di focalizzarsi totalmente su Mehdi Taremi, Federico Pastorello dice la sua anche sul club nerazzurro e sulle italiane nel panorama europeo: «L’Inter secondo me è dove dev’essere. In assoluto è la squadra che sta facendo vedere il miglior calcio in Italia insieme al Napoli, infatti sono le due squadre davanti a tutti. In Europa per me il grosso rammarico è la Lazio, perché aveva un avversario tecnicamente alla portata. Per il calcio italiano non è una grande cosa perché eravamo arrivati ad avere cinque squadre in Champions League con il ranking, cosa che non era mai successo. Per fortuna abbiamo ancora la Fiorentina e l’Inter, che sta facendo questa cavalcata pazzesca. Mercoledì ero a San Siro e ci sono state delle emozioni incredibili da italiano».

I problemi di Taremi e le chance con l’Inter: l’agente Pastorello tra rivelazioni e aspettative

OPPORTUNITÀ – Su RadioSportiva, poi, Federico Pastorello prosegue: «Lautaro Martinez e Marcus Thuram davanti sono intoccabili, però mister Inzaghi ha comunque dovuto fare molto turnover. E per me proprio questo è il segreto per essere ad oggi ancora in corsa su tutti e tre i fronti. Un po’ tutti hanno avuto spazio davanti, sia per gli infortuni che ci sono stati e sia per dare un po’ di ricambio. Mehdi Taremi ha avuto le sue opportunità, ma fino ad ora purtroppo non è riuscito a far vedere, se non in parte, il suo valore. In questo ultimo mese e mezzo, in cui di fatto si decide tutto, avrà sicuramente la possibilità di essere comunque determinante».

CONTRIBUTO – Pastorello conclude spiegando le aspettative sul finale di stagione di Taremi con l’Inter: «Adesso ha risolto un fastidio che lo ha condizionato per parecchie settimane, anzi mesi. Fortunatamente questo problema adesso è alle spalle e sono convinto che anche lui darà il suo contributo fino alla fine della stagione. Se è carico? Lui è veramente voglioso di dimostrare il suo valore quindi credo che sarà utile alla causa dell’Inter per questo grande finale di stagione».