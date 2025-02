Pastorello: «Inter, parleremo di rinnovo! Felice per Radu»

A margine della presentazione della partita d’addio di Giuseppe Rossi, Federico Pastorello ha rilasciato un’intervista esclusiva a TMW. Tra i tanti temi toccati anche quello vicino al mondo Inter, con Acerbi e de Vrij al centro dell’attenzione.

Federico Pastorello, noto procuratore sportivo, nel corso di un’intervista a TuttoMercatoWeb, ha commentato anche il percorso di alcuni tesserati che giocano proprio con l’Inter. Uno su tutto, il trasferimento di Ionut Radu al Venezia a titolo definitivo. Queste le sue parole: «È stato tutto un po’ incredibile, ci eravamo visti il venerdì prima della fine del mercato e avevo provato a muovere mari e monti. C’era una trattativa con l’Al Shabab. Sembravano chiuse tutte le porte, ci eravamo detti di vedere cosa succedeva poi nel weekend. Purtroppo si sono fatti male quattro portieri in quei giorni. Ad Andrei poi è dispiaciuto ancor di più perché con Stankovic si conoscono bene e purtroppo si è fatto male. Comunque un portiere al Venezia l’avrebbero preso, quindi meglio che sia stato Radu».

Inter, è tempo di rinnovi

RINNOVI – Pastorello poi, parla dei prossimi rinnovi in casa Inter, tra cui quello di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi: «Sono due calciatori straordinari che giocano nello stesso ruolo. L’Inter dovrà fare delle valutazioni, entrambi hanno un’opzione di rinnovo a scelta e discrezione della società. Mi risulta che comunque all’Inter siano molto contenti dell’andamento di entrambi. Francesco è stato assente due mesi e mezzo ma si è visto al rientro che non ha perso lo smalto. Stefan ha fatto dieci partite una più bella dell’altra, si è confermato di alto livello. C’è anche una questione di età e di nuova politica societaria indirizzata agli investimenti sui giovani. Però è vero anche che i tifosi vogliono vincere campionati e coppe e per quelli servono i campioni, come sono loro due. C’è tempo comunque, penso una decisione sarà presa a fine aprile».